Происшествия
В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуареРИА Новости вчера в 18:27
"Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении. В результате двое мужчин скончались на месте от полученных травм.
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СМИ: Водитель BMW, задавивший на Невском пешеходов, мчал из бара на Думской
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