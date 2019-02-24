В Петербурге при наезде автомобиля на пешеходов погибли два человекаРБК вчера в 18:31

с чего всё началось

Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга, в результате два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, передает ТАСС. ДТП произошло 24 февраля в 00:29 на Невском проспекте, у здания бизнес-центра «Невский Плаза».

В Петербурге при наезде автомобиля на пешеходов погибли два человека

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