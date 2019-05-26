Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0Интерфакс 04:16

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
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В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

РБК04:08

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5

Российская газета04:15

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

Коммерсантъ04:11

В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0

RT на русском04:08

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

ТАСС04:25

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

РИА Новости03:59

Землетрясение магнитудой 8 баллов произошло на севере Перу

REGNUM04:45
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Происшествия

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Суд штата Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе США и Мексики, сообщает CNN.
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"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
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Происшествия

Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста

Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
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Все несколько лет, что Тимати встречается с Анастасией Решетовой, периодически появляются слухи о беременности модели, которые всегда опровергаются со стороны пары.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
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С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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Дан старт главному забегу «Липецкого полумарафона»

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В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот

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Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.
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