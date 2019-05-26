Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0Интерфакс 04:16
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
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Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Политика
Американский суд запретил строительство стены на границе с Мексикой
Суд штата Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе США и Мексики, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео
Обновлено в 02:42
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Харькове горит деревообрабатывающий цех
Деревообрабатывающий цех горит в Харькове на площади около 1 тыс. кв. м, сообщила в воскресенье в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 04:15
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Общество
Зеленский: в сердце Киева рождается свобода
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.
Обновлено в 02:36
Кино
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
Обновлено в 03:43
Политика
Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл
Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста
Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Все несколько лет, что Тимати встречается с Анастасией Решетовой, периодически появляются слухи о беременности модели, которые всегда опровергаются со стороны пары.
Обновлено в 04:04
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае
Обновлено в 01:34
Происшествия
На алтайской трассе женщина бросилась под фуру, спасая детей
Обновлено вчера в 23:16
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено вчера в 02:40
Гаджеты
Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Общество
Дан старт главному забегу «Липецкого полумарафона»
Чуть позже стартуют участники забега на 3 км. В "Липецком полумарафона" принимают участие 2 тыс человек, не только из нашего региона, но и гости Москвы Воронежа, Тулы и других городов.
Обновлено в 02:50
Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот
Обновлено в 02:00
Футбол
«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» и завоевала Кубок Германии
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Музыка
Бузова предложила Киркорову спеть дуэтом на Евровидении
Обновлено в 03:05