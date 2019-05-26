Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясениеBFM.ru 04:55
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США. Эпицентр располагался в регионе Сан-Мартин.
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Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Хоккей
Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 12:22
Футбол
«Краснодар» остался на третьем месте в чемпионате России
На что "Краснодар" тут же ответил результативной атакой: Вандерсон выложил мяч Классону, который из пределов штрафной точно пробил мимо голкипера казанцев - 1:0, 57-я минута.
Обновлено в 08:55
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Автоспорт
Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако
Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Кино
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
Обновлено в 03:43
Здоровье
Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары
Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Илья Воробьев не ответил на вопрос о дальнейшей работе в сборной
Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча за 3-е место против сборной Чехии (3:2 Б), а также оценил выступление россиян на завершившемся для них чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 15:21
Общество
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо
В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов
Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара
Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Здоровье
9 продуктов, которые помогают продлить моложавость
Именно от состояния кишечника, как показывают последние исследования, зависит крепость иммунитета и защита клеток организма от повреждений агрессивными молекулами, с которой и ассоциируется моложавость.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин пожаловались на отмену второго концерта
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин не смогли провести уже второй концерт.
Обновлено в 13:40
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Кино
Жюри объявило лауреатов Каннского кинофестиваля
Жюри международного Каннского фестиваля назвало имена лауреатов 2019 года. Церемония награждения победителей проводилась на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Мужчина несколько месяцев живет в конуре на улице в Краснодаре
Андрей уже несколько месяцев живет в самодельной будке в районе краснодарского ипподрома.
Обновлено в 10:56
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Авто
Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG
Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.
Обновлено в 07:43
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59