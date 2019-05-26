Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясениеBFM.ru 04:55

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США. Эпицентр располагался в регионе Сан-Мартин.
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Из-за сильного землетрясения в Перу погиб человек

Коммерсантъ14:59

Один человек погиб в результате землетрясения в Перу

РБК12:56

Один человек погиб и 11 пострадали при мощном землетрясении в Перу

Life.ru11:19

Один человек погиб в результате землетрясения в Перу

Интерфакс11:28

СМИ: в результате землетрясения в Перу погиб один человек

ТАСС10:35

В Перу в результате землетрясения один человек погиб и 11 пострадали

RT на русском11:55

Момент и последствия землетрясения в Перу попали на фото и видео

РИА Новости06:59
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Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Хоккей

Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:22
Футбол

«Краснодар» остался на третьем месте в чемпионате России

На что "Краснодар" тут же ответил результативной атакой: Вандерсон выложил мяч Классону, который из пределов штрафной точно пробил мимо голкипера казанцев - 1:0, 57-я минута.
Обновлено в 08:55
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Автоспорт

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако

Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Кино

Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя

Обновлено в 03:43
Здоровье

Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары

Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Хоккей

Илья Воробьев не ответил на вопрос о дальнейшей работе в сборной

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча за 3-е место против сборной Чехии (3:2 Б), а также оценил выступление россиян на завершившемся для них чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 15:21
Общество

В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо

В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов

Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено в 13:13
Происшествия

В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара

Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Здоровье

9 продуктов, которые помогают продлить моложавость

Именно от состояния кишечника, как показывают последние исследования, зависит крепость иммунитета и защита клеток организма от повреждений агрессивными молекулами, с которой и ассоциируется моложавость.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин пожаловались на отмену второго концерта

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин не смогли провести уже второй концерт.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться

Обновлено в 12:48
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Кино

Жюри объявило лауреатов Каннского кинофестиваля

Жюри международного Каннского фестиваля назвало имена лауреатов 2019 года. Церемония награждения победителей проводилась на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Здоровье

Мужчина несколько месяцев живет в конуре на улице в Краснодаре

Андрей уже несколько месяцев живет в самодельной будке в районе краснодарского ипподрома.
Обновлено в 10:56
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой

Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Авто

Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG

Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.
Обновлено в 07:43
Наука

Одна маленькая победа в войне с самым страшным врагом человечества

Обновлено в 03:15
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
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