Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясениеBFM.ru 04:55

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США. Эпицентр располагался в регионе Сан-Мартин.
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В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

ТАСС04:25

В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0

Интерфакс04:16

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

РБК04:08

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

Коммерсантъ04:11

В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0

RT на русском04:08

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5

Российская газета04:15

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

РИА Новости03:59
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

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Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

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В Подмосковье таксист открыл стрельбу в ходе массовой драки

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Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары

Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Общество

Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео

В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
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В Приморье горит рыболовный траулер

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Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
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В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

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"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
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Известный омский бизнесмен Леван Турманидзе расстался с должностью директора туристического агентства ООО «Летур».
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34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания.
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