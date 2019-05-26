Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясениеBFM.ru 04:55
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США. Эпицентр располагался в регионе Сан-Мартин.
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Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба
Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Технологии
Страховая компания в США допустила утечку данных клиентов
Ранее News.ru писал, что доступ к файлам и электронным документам с прошлого места работы сохраняют 20% россиян.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»
Французский полузащитник Матье Вальбуэна заявил, что покидает турецкий футбольный клуб "Фенербахче".
Обновлено вчера в 13:20
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева родилась дочь
Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:58
Энергетика
Бежит за электричеством. Как в Литве выросли цены на бензин
В литовской столице бензин 95-й марки наоборот подорожал на 1,4% – до 1,211 евро за литр, а дизельное топливо на этой неделе подорожало на 0,9%. Его стоимость составила 1,134 евро за литр.
Обновлено вчера в 09:00
Авто
BMW продолжает троллить Mercedes. Трогательное видео
Обновлено в 05:15
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:32
Здоровье
Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары
Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
В Петербурге стартовал «Большой велопарад» в честь Дня города
В Петербурге стартовал "Большой велопарад-2019" в честь Дня города.
Обновлено в 04:16
Космос
Американские студенты впервые запустили ракету в космос
Студенты Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии запустили в космос ракету.
Обновлено 24 мая в 11:17
Футбол
«Спартак» огласил стартовый состав на матч 30-го тура РПЛ с «Оренбургом»
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на заключительный, 30-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором команда встретится с «Оренбургом».
Обновлено в 06:00
Происшествия
Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве
Легковая машина в ночь на воскресенье влетела в здание театра Российской армии в Москве.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов оправдался за желание купить видеоняню для их с Сашей Савельевой новорожденного сына
35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой в конце марта Так, например, сегодня Кирилл Сафонов попросил помощи у своих фолловеров.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
«Трусливый врио»: активисты развесили плакаты против Беглова
На автобусной остановке на Лиговском проспекте в Петербурге появился плакат против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, сообщили активисты движения «Время».
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Бизнесмен Леван Турманидзе покинул пост директора турагентства «Летур»
Известный омский бизнесмен Леван Турманидзе расстался с должностью директора туристического агентства ООО «Летур».
Обновлено в 04:50
Политика
Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции
Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Алена Шишкова подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Слухи о беременности модели появлялись регулярно, но на этот раз близкие друзья пары официально подтвердили, что у руководителя Black Star скоро будет еще один малыш.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот
Обновлено в 02:00
Футбол
«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и Каборе
Обновлено в 05:17
Хоккей
Владимир Крикунов: «С таким составом мы ехали на чемпионат только за золотом»
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о грядущем матче российской команды с чехами за бронзу чемпионата мира-2019.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске произошёл пожар
34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания.
Обновлено в 05:09