Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясениеBFM.ru 04:55

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США. Эпицентр располагался в регионе Сан-Мартин.
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Один человек погиб в результате землетрясения в Перу

Интерфакс11:28

Увеличилось число пострадавших при землетрясении в Перу

Газета.Ru11:55

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

РБК04:08

В Перу в результате землетрясения один человек погиб и 11 пострадали

RT на русском11:55

Момент и последствия землетрясения в Перу попали на фото и видео

РИА Новости06:59

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

Коммерсантъ04:11

СМИ: в результате землетрясения в Перу погиб один человек

ТАСС10:35
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Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

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Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Хоккей

Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:22
Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено в 10:42
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Происшествия

На севере Москвы обнаружили боеприпасы времён войны

Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Появилось видео полета американского F-16, замаскированного под Су-57

Авиабаза Неллис организовала полет американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский Су-57.
Обновлено в 11:48
Общество

Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео

Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Обновлено в 04:21
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Авто

Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!

АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Неизвестные бросили гранату во двор жилого дома на Украине

В городе Рени Одесской области в ночь на 26 мая неизвестные бросили гранату во двор жилого дома, передает УНИАН со ссылкой на главное управление украинской нацполиции.
Обновлено в 10:46
Футбол

ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы

Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве

Обновлено в 11:52
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
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За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика

Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом».
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Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
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Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
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В Катманду прогремели два взрыва

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Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Политика

Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела

Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти

В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.
Обновлено в 12:06
Музыка

Отец Децла ответил на покаяние Тимати

Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59
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