Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясениеBFM.ru 04:55

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США. Эпицентр располагался в регионе Сан-Мартин.
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Часть Перу оказалась разрушена сильным землетрясением

Газета.Ru08:35

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

Коммерсантъ04:11

Момент и последствия землетрясения в Перу попали на фото и видео

РИА Новости06:59

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

ТАСС04:25

В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0

Интерфакс04:16

Власти Перу рассказали о последствиях землетрясения

RT на русском07:10

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

РБК04:08
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Футбол

«Локомотив» вырвал у «Краснодара» прямую путевку в Лигу чемпионов

Основной интригой в чемпионате России оставалась борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов, за которую боролись "Локомотив" и "Краснодар".
Обновлено в 09:07
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Parisien: близ Канн столкнулись две яхты

Обновлено в 06:30
Футбол

«Ахмат» в Грозном обыграл «Ростов»

Обновлено в 09:10
Музыка

Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу

Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Культура

Актриса Анфиса Черных стала победителем шоу «Последний герой»

Российская актриса Анфиса Черных оказалась победителем шоу «Последний герой».
Обновлено в 03:35
Хоккей

Россия и Чехия сегодня сыграют за третье место

Сегодня на Чемпионате мира по хоккею сборные России и Чехия проведут матч за третье место.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета

Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Гаджеты

Эксперты назвали лучшие смартфоны для 5G-сети

Британские эксперты назвали лучшие смартфоны, поддерживающие 5G-сети, которые полностью раскрывают данную функцию.
Обновлено в 07:29
Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

В Москве избили племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана

В Москве полиция разыскивает неизвестного, который напал на племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Асифа.
Обновлено в 07:57
Кино

Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля

Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

Беспроводные пылесосы: стоит ли экономить

Производители бытовой техники активно рекламируют беспроводные пылесосы, которые не только дают свободу от проводов, но и, вроде бы, уже научились совмещать неплохую мощность с солидным временем автономной работы.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии

В водах Тихого океана столкнулись два грузовых судна под японскими флагами. Четверых людей считают пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Сургуте

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Utair рейса Сургут - Худжанд готовится к вынужденной посадке в ХМАО.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы

В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
Обновлено в 01:16
Религия

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Обновлено в 07:46
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Наука

Одна маленькая победа в войне с самым страшным врагом человечества

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео

Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14
Политика

Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН

Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
Спорт

Загитова назвала Плющенко и Ханю королями фигурного катания

Обновлено в 07:17
Общество

В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов

В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.
Обновлено в 07:30
Футбол

Милнер: Месси назвал меня ослом

Обновлено в 08:31
Космос

Огненные шары осветили небо над Австралией

Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
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