Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясениеНациональная служба новостей 04:34
Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас, в котором проживает около 10 тысяч человек.
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Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Политика
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика
В Совфеде оценили призыв Коломойского об объявлении дефолта в Украине
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал призыв олигарха Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому об объявлении дефолта в Украине.
Обновлено в 11:27
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Финансы
Россия и Китай планируют победить в «валютных войнах» благодаря золоту
Эксперт финансовых рынков США Билл Холтер рассказал, почему Россия и Китай стремятся максимально пополнить золотые запасы и избавиться от доллара.
Обновлено вчера в 11:07
Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Общество
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо
В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Три человека убиты при вооруженном нападении на церковь в Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо в результате нового нападения на церковь убиты три человека, передает Франс Пресс.
Обновлено в 12:39
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Общество
Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео
Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя
Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:25
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре
Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:14
Наука
«Airbus» провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»
Европейская компания Airbus, являющаяся одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, провела успешные испытания новой модели беспилотного варианта летательного аппарата, при конструировании крыльев которого инженеры использовали элементы, выполненные по форме строения крыла альбатроса.
Обновлено 24 мая в 13:47
Происшествия
В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара
Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Китайские СМИ высоко оценили потенциал российского ЗРК С-500
Китайские СМИ высоко оценили мощность новейшего ЗРК РФ С-500.
Обновлено в 06:53
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика
Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл
Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 10:17
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов
Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено в 13:13
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 6:0
Обновлено в 06:27
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Москве нашли 25 снарядов времен войны
Обновлено в 13:39
Политика
Зеленский считает решение трибунала ООН ключом к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение международного трибунала ООН по морскому праву, который требует от России освободить задержанные корабли и моряков.
Обновлено вчера в 08:30