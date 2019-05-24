В Пермском крае загорелся магистральный газопроводТАСС 00:41

Разрыв трубы магистрального газопровода СРТО - Урал произошел в Чусовском районе Пермского края. Пострадавших нет, сообщается в справке-докладе Ситуационно-аналитического центра Минэнерго в пятницу.

Местное время (г. Пермь)

Хоккей Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".

Общество В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Происшествия Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке.

Общество Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.

Футбол Болельщики «Арсенала» требуют перенести финал Лиги Европы в Лондон Фанаты "Арсенала" выразили недовольство тем, что полузащитник команды Генрих Мхитарян не сможет принять участие в финале Лиги Европы.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Авто Дилеры Renault начали принимать заказы на спецсерию кроссовера Arkana Дилеры французского автопроизводителя Renault в России начали принимать заказы на Renault Arkana в стартовой версии Edition One.

Политика Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Политика Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских официально поженились Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.

Музыка Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса» Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.

Происшествия Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться Сбой в системе предупреждения опасного сближения вынудил пассажирский Superjet экстренно снизиться над Уралом, после чего полет продолжился на минимальной высоте.

Авто Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.

Общество Клиентов банков предупредили о массовых потерях средств из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений для дополнительной аутентификации, что может привести к массовым потерям средств.

Политика Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.

Политика Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.

Общество WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Космос Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.

Экономика Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.

Гаджеты «Яндекс» показал медиаплеер «Яндекс.Модуль» с «Алисой» внутри Подключение «Яндекс.Модуля» происходит посредством HDMI-порта, при этом разработчики встроили в устройство голосовой помощник «Алиса», который при помощи команд сможет регулировать громкость, а также включать или ставить на паузу музыку или ролики.

Политика Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.