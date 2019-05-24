Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопроводТАСС 00:41
Разрыв трубы магистрального газопровода СРТО - Урал произошел в Чусовском районе Пермского края. Пострадавших нет, сообщается в справке-докладе Ситуационно-аналитического центра Минэнерго в пятницу.
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Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала Антонио Бандераса
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Обновлено вчера в 11:58
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Общество
В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка
Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено 22 мая в 13:56
Происшествия
Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
Болельщики «Арсенала» требуют перенести финал Лиги Европы в Лондон
Фанаты "Арсенала" выразили недовольство тем, что полузащитник команды Генрих Мхитарян не сможет принять участие в финале Лиги Европы.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Дилеры Renault начали принимать заказы на спецсерию кроссовера Arkana
Дилеры французского автопроизводителя Renault в России начали принимать заказы на Renault Arkana в стартовой версии Edition One.
Обновлено в 01:03
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В Дагестане уничтожили троих боевиков
Обновлено в 02:09
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться
Сбой в системе предупреждения опасного сближения вынудил пассажирский Superjet экстренно снизиться над Уралом, после чего полет продолжился на минимальной высоте.
Обновлено в 02:17
Авто
Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором
На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.
Обновлено вчера в 01:54
Общество
Клиентов банков предупредили о массовых потерях средств из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений для дополнительной аутентификации, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 02:35
Культура
Актер Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта
Американский актер Том Хэнкс остался на кантри-фестивале Stagecoach без пива.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви
Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Гаджеты
«Яндекс» показал медиаплеер «Яндекс.Модуль» с «Алисой» внутри
Подключение «Яндекс.Модуля» происходит посредством HDMI-порта, при этом разработчики встроили в устройство голосовой помощник «Алиса», который при помощи команд сможет регулировать громкость, а также включать или ставить на паузу музыку или ролики.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы
Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Матиос сравнил военных прокуроров Украины с евнухами
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подготовил отчёт о работе своего ведомства с помощью отрывка из последней серии «Игры престолов».
Обновлено в 00:42