Происшествия

В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте в Соликамске
В курсе.ру
04:10

В Пермском крае 24 декабря, понедельник, объявлен днем траура. Об этом руководитель департамента пресс-службы администрации губернатора и правительства Пермского края Дарья Левченко сообщила "Эху Перми". Кроме того, власти региона пообещали семьям погибших компенсацию в размере 1 миллион рублей.
В курсе.ру04:10
Максим Решетников
Подписал документы о том, что 24 числа в крае объявлен день траура.
— Максим Решетников, российский политикКоммерсантъ 03:53

Подробнее о событии

24 декабря в Пермском крае объявлен днем траура. Семьям погибших горняков выплатят по 3 млн рублей

Properm.ru04:26

В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте в Соликамске

В курсе.ру04:10

Траур по погибшим горнякам объявлен в Пермском крае 24 декабря

Коммерсантъ03:53

Скорбит весь край. В Прикамье объявят траур по погибшим рабочим в шахте Соликамска

КП - Пермь03:50

Траур по погибшим в шахте объявлен в Пермском крае 24 декабря

ТАСС03:39

Власти Пермского края объявили понедельник днем траура по погибшим на шахте в Соликамске

Эхо Москвы05:00

Траур по погибшим. Губернатор подписал указ

Эхо Москвы - Пермь03:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Происшествия

Пожар в шахте в Соликамске потушен

Обновлено в 09:51
Происшествия

Летевший в Сочи самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Самолет Airbus A321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, вернулся в столичный аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек

Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 222 человек. 28 человек пропали без вести, 840 — ранены.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Самарской области при взрыве газа пострадали трое подростков

Трое подростков пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Самарской области, сообщила в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Петербурге горит производственное здание

Обновлено в 08:46
Происшествия

СМИ опубликовали список погибших на шахте в Соликамске

Пермское агентство «Местное время» сообщило, что личности всех горняков, погибших в шахте в Соликамске, установлены.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Режиссер Светлана Баскова сломала два ребра во время ДТП в Москве

Режиссер Светлана Баскова, создательница фильма "Зеленый слоник", сломала два ребра во время ДТП на Лужнецкой эстакаде в Москве.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Из горящей на востоке Москвы квартиры эвакуировали пять человек

Спасатели эвакуировали пять человек из горящей квартиры общей площадью 40 квадратных метров на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Новосибирске при пожаре в больнице погиб пациент

Пациент клинической больницы № 2 в Новосибирске погиб во время пожара, который возник в его палате, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Подмосковье пьяный водитель протаранил 14 машин

В управлении МВД России по Московской области проинформировали об водителе, который, будучи нетрезвым, протаранил 14 автомобилей.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех

В Великобритании отпущены без предъявления обвинений два человека, задержанные ранее по подозрению в причастности к запуску беспилотников в районе лондонского аэропорта Гатвик.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Обновлено в 07:44
Происшествия

На юго-востоке Москвы трамвай столкнулся с легковушкой

Обновлено в 06:23
Происшествия

Снегоход провалился под лед на Кузбассе

«В ночь на воскресенье на Беловском водохранилище в районе села Менчереп в Беловском районе под лед провалился снегоход с людьми: один 28-летний пассажир выплыл, двоих — водителя и еще одного пассажира — ищут», — рассказал собеседник.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком

В Стерлитамаке 34-летний местный житель угнал автомобиль с находящимися в нем пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Обновлено в 10:06
ещё по теме
Главное