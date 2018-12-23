Происшествия

В Пермском крае объявлен день траура по погибшим на шахте в Соликамске
Звезда — Пермская краевая газета
04:26

Губернатор региона Максим Решетников подписал соответсвующий указ 23 декабря, говорится в сообщении. Также пресс-служба губернатора Пермского края сообщила, что семьи погибших рабочих при пожаре в шахтном стволе рудника «Соликамск — 3» получат компенсации в размере 1 миллиона рублей.
Звезда — Пермская краевая газета04:26
Максим Решетников
Подписал документы о том, что 24 числа в крае объявлен день траура.
— Максим Решетников, российский политикКоммерсантъ 03:53

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24 декабря в Пермском крае объявлен днем траура. Семьям погибших горняков выплатят по 3 млн рублей

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В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте в Соликамске

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