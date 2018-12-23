Происшествия

В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте в Соликамске
В курсе.ру
04:10

В Пермском крае 24 декабря, понедельник, объявлен днем траура. Об этом руководитель департамента пресс-службы администрации губернатора и правительства Пермского края Дарья Левченко сообщила "Эху Перми". Кроме того, власти региона пообещали семьям погибших компенсацию в размере 1 миллион рублей.
В курсе.ру04:10
Максим Решетников
Подписал документы о том, что 24 числа в крае объявлен день траура.
— Максим Решетников, российский политикКоммерсантъ 03:53

Подробнее о событии

24 декабря в Пермском крае объявлен днем траура. Семьям погибших горняков выплатят по 3 млн рублей

Properm.ru04:26

В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте в Соликамске

В курсе.ру04:10

Траур по погибшим горнякам объявлен в Пермском крае 24 декабря

Коммерсантъ03:53

В Пермском крае объявят траур по погибшим рабочим в шахте Соликамска

КП - Пермь03:50

Траур по погибшим в шахте объявлен в Пермском крае 24 декабря

ТАСС03:39

Власти Пермского края объявили понедельник днем траура по погибшим на шахте в Соликамске

Эхо Москвы05:00

Траур по погибшим. Губернатор подписал указ

Эхо Москвы - Пермь03:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Происшествия

Спасатели обнаружили тела восьми горняков в шахте в Соликамске

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии достигло 222

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Режиссер Светлана Баскова пострадала в ДТП в Москве

Российский кинорежиссер Светлана Баскова попала в ДТП на Лужнецкой эстакаде в Москве, сообщают "Вести" со ссылкой на ее мужа, художника Анатолия Осмоловского.
Обновлено в 05:48
Происшествия

При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент

Обновлено в 04:58
Происшествия

Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Норвежская полиция подозревает россиянина в ограблении банка на Шпицбергене.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

На юго-востоке Москвы трамвай столкнулся с легковушкой

Обновлено в 06:23
Происшествия

Пьяный водитель протаранил 14 автомобилей в Раменском

Водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил 14 машин в подмосковном Раменском.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Снегоход провалился под лед на Кузбассе

«В ночь на воскресенье на Беловском водохранилище в районе села Менчереп в Беловском районе под лед провалился снегоход с людьми: один 28-летний пассажир выплыл, двоих — водителя и еще одного пассажира — ищут», — рассказал собеседник.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Люберцах драка местных жителей и автомобилистов попала на видео

В Люберцах в минувшую субботу, 22 декабря, подрались автомобилисты и местные жители.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В квартире на северо-западе Москвы взорвался самогонный аппарат

Позднее выяснилось, что в квартире взорвался самогонный аппарат, который стоял на кухне, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

МВД предложило передать ему полномочия по пожарному надзору

МВД хочет получить полномочия по государственному пожарному надзору.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Шесть граждан Непала пострадали при взрыве в ресторане в Японии

Обновлено в 01:29
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

В результате погибли три человека, еще двое госпитализированы.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Во Франции протестующие обезглавили чучело Макрона

Чучело президента Франции Эммануэля Макрона было обезглавлено в ходе демонстрации «желтых жилетов» во французском городе Ангулем (департамент Шарант), сообщает в субботу, 22 декабря, газета Sud Ouest.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

На западе Москвы потушили пожар в двух частных домах

Обновлено вчера в 13:38
ещё по теме
Главное