Происшествия
В Пермском крае объявлен день траура по погибшим в Соликамске шахтерам
В Пермском крае объявлен день траура по погибшим в Соликамске шахтерамiReactor04:00
Понедельник 24 декабря объявлен днем траура по погибшим в шахте Соликамска девяти горнякам. Напомним, рабочие оказались заблокированными под землей во время разгоревшегося пожара.
iReactor04:00
Подписал документы о том, что 24 числа в крае объявлен день траура.
— Максим Решетников, российский политикКоммерсантъ 03:53
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