Происшествия

В Пермском крае объявлен день траура по погибшим в Соликамске шахтерам
iReactor
04:00

Понедельник 24 декабря объявлен днем траура по погибшим в шахте Соликамска девяти горнякам. Напомним, рабочие оказались заблокированными под землей во время разгоревшегося пожара.
iReactor04:00
Максим Решетников
Подписал документы о том, что 24 числа в крае объявлен день траура.
— Максим Решетников, российский политикКоммерсантъ 03:53

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