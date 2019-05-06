В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останковРоссийская газета 07:51

Фотографию необычного объявления разместил один из пользователей социальной сети. Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Происшествия Бортпроводник самолета SSJ-100 погиб, спасая людей Бортпроводник Максим Моисеев в горящей хвостовой части самолета попробовал открыть заднюю дверь, однако у него не получилось, тогда он стал помогать людям покинуть самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.

Происшествия «Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

Экономика НБКИ: лимиты по кредитным картам выросли в первом квартале Средний размер лимитов по кредитным картам вырос в РФ в январе—марте 2019 года до 55,6 тыс. рублей.

Кино Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Происшествия Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.

Транспорт «Поезд Победы» проедет по Москве и области 9 мая Ретро-поезд в День Победы отправится с Рижского вокзала столицы по местам боевых действий во время битвы за Москву.

Наука Леонардо да Винчи не мог закончить «Мону Лизу» Леонардо да Винчи оставил "Мону Лизу" незаконченной, потому что он серьезно повредил руку во время обморока, утверждает новое исследование.

Происшествия СК проверяет сообщение об очередном «ребенке-маугли» в Москве Следствие проверяет сообщение СМИ о госпитализации в одну из столичных больниц неухоженного ребенка с синяками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.

Общество Губернатор Севастополя госпитализирован Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в выходные был госпитализирован в городскую больницу №1 для удаления аппендицита, сообщает «Информационный канал Севастополя» со ссылкой на представителя департамента здравоохранения.

Общество В Петербурге открыли памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой Памятник девушке-снайперу Алие Молдагуловой, погибшей в бою в период Великой Отечественной войны и удостоенной посмертно звания Героя Советского Союза, открыли в Санкт-Петербурге в понедельник.

Здоровье Большинству жертв кариеса не требуются пломбы и бормашины Новое исследование показало, что большинству жертв кариеса зубов не нужны ни зубные пломбы, ни лечение с использованием бормашины.

Экономика Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6% Совокупный портфель ипотечных кредитов за три месяца текущего года увеличился на 322,8 млрд рублей, или на 5,0%, до 6,733 трлн рублей.

Недвижимость Названы российские города-миллионники, где вторичка дешевле новостроек Новостройки тут дешевле вторичного жилья на 18% (50,1 тыс. руб. против 59,1 тыс. руб. за 1 кв. м). На втором месте—Ростов-на-Дону, где разница цен в пользу вторички составляет 17,9%. На третьем месте — Новосибирск, где «квадрат» во вторичных квартирах на 15,1% дороже, чем в новых, отмечают аналитики Domofond.ru.

Происшествия В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100 На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.

Происшествия Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.

Армия и оружие 60 россиян отправятся на службу в поисковый батальон в Ленобласти Военкоматы Российской Федерации отберут 60 юношей для прохождения воинской службы в единственном в стране и уникальном подразделении - отдельном поисковом специальном батальоне Западного военного округа.

Гаджеты Выяснились характеристики, стоимость и уровень производительности всех видеокарт AMD Navi Источник приводит данные по характеристикам и ценам всей новой серии видеокарт AMD, которая, по имеющимся данным, будет называться Radeon RX 3000.

Финансы Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.