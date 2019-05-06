Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останковРоссийская газета 07:51
Фотографию необычного объявления разместил один из пользователей социальной сети. Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
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Жителей села в Прикамье позвали на субботник убирать... человеческие останки. Откуда кости?
Сайт города Пермь 59.ru06:47
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
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Обновлено в 10:55
Происшествия
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Памятник девушке-снайперу Алие Молдагуловой, погибшей в бою в период Великой Отечественной войны и удостоенной посмертно звания Героя Советского Союза, открыли в Санкт-Петербурге в понедельник.
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Обновлено в 08:33
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Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6%
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Обновлено в 04:16
Недвижимость
Названы российские города-миллионники, где вторичка дешевле новостроек
Новостройки тут дешевле вторичного жилья на 18% (50,1 тыс. руб. против 59,1 тыс. руб. за 1 кв. м). На втором месте—Ростов-на-Дону, где разница цен в пользу вторички составляет 17,9%. На третьем месте — Новосибирск, где «квадрат» во вторичных квартирах на 15,1% дороже, чем в новых, отмечают аналитики Domofond.ru.
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В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100
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Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.
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Обновлено в 09:12
Армия и оружие
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Гаджеты
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Источник приводит данные по характеристикам и ценам всей новой серии видеокарт AMD, которая, по имеющимся данным, будет называться Radeon RX 3000.
Обновлено в 10:45
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
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Руководителем новостного агрегатора «СМИ2» назначен Юрий Белоусов — основатель СМИ2 и глава холдинга «Е-генератор», в состав которого входят, помимо СМИ2, социальная сеть МирТесен и платформа influencer-маркетинга LabelUp.
Обновлено в 11:18