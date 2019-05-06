В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останковРоссийская газета 07:51

Фотографию необычного объявления разместил один из пользователей социальной сети. Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

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