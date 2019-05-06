Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останковРоссийская газета вчера в 07:51

Фотографию необычного объявления разместил один из пользователей социальной сети. Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
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Жителей села в Прикамье позвали на субботник убирать... человеческие останки. Откуда кости?

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В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

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Останки из затопленных могил собрали в Пермском крае

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Российские чиновники объяснили субботник с уборкой человеческих останков

Lenta.ruвчера в 07:46

Пермяков позвали на субботник по сбору человеческих останков

URA.Ruвчера в 04:55

В Пермском крае рассказали о ежегодном субботнике по уборке человеческих костей

Говорит Москвавчера в 06:16
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Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
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Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
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ЖКХ

Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов

Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Обновлено вчера в 13:55
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

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Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено вчера в 02:29
Происшествия

Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына

Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

Сколько получают несовершеннолетние дети политиков

Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

Израиль предупредил США о «заговоре» Ирана

Израиль передал США разветданные касательно возможных провокаций Ирана в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

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Технологии

Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России

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Хоккей

Михеев пообещал, что постарается привезти Кубок Стэнли в Омск

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Происшествия

Британские читатели назвали героиней стюардессу, спасшую пассажиров SSJ-100

Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден

Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Пассажирам самолетов напомнили, как спасаться при крушении

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Здоровье

В России запускают новый способ лечения пациентов с диабетом и язвой желудка

Пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями ждут диспансеризации по 2-3 раза в год Министерство здравоохранения России расширило перечень хронических неинфекционных заболеваний, при наличии которых больной должен находиться под постоянным контролем врача.
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Армия и оружие

Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя

Обновлено вчера в 22:16
Космос

У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель

С внешней стороны пристыкованного к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon обнаружен болтающийся кабель, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено вчера в 07:18
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено вчера в 10:17
Политика

Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге

Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 18:05
Наука

Древняя стела подтвердила существование библейского царя

Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.
Обновлено 03 мая в 18:55
Происшествия

Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению в коррупции

Обновлено в 00:02
Происшествия

Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи

В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено вчера в 12:29
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