Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останковРоссийская газета 07:51

Фотографию необычного объявления разместил один из пользователей социальной сети. Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
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В селе Пермского края объяснили субботник по сбору человеческих останков

РБК11:07

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Российская газета07:51

В Пермском крае рассказали о ежегодном субботнике по уборке человеческих костей

Говорит Москва06:16

Жителей села в Прикамье позвали на субботник убирать... человеческие останки. Откуда кости?

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Российские чиновники объяснили субботник с уборкой человеческих останков

Lenta.ru07:46

Пермяков позвали на субботник по сбору человеческих останков

URA.Ru04:55

Останки из затопленных могил собрали в Пермском крае

Телеканал 360°07:11
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В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над горящим SSJ-100

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Политика

Зеленский привлек раввинов к диалогу с Донбассом

Украинские раввины могут поспособствовать диалогу Киева с жителями неподконтрольных районов Донбасса.
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Глава СК РФ прибыл на место катастрофы в Шереметьево

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Футбол

Невилл назвал нынешних футболистов МЮ самой унылой группой людей

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий журналистом, раскритиковал МЮ за выступления в нынешнем сезоне после ничьей с «Хаддерсфилд Таун» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Шоу-бизнес

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Происшествия

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Обновлено в 10:11
Космос

Британские СМИ обнаружили признаки грядущего апокалипсиса, предсказанного в Библии

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Обновлено в 13:07
Происшествия

На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте»

В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что данные о потере радиосвязи с воздушным судном, следующим из Симферополя в Москву, не соответствуют действительности.
Обновлено в 12:04
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия

МАК начал расшифровку бортового самописца разбившегося SSJ-100

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Шоу-бизнес

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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Технологии

«Лаборатория Касперского» стала владельцем почти 30% в разработчике «Моего офиса»

«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
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Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Валентина Матвиенко была права, когда ругала «Суперджет»

Обновлено вчера в 18:25
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Происшествия

В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек

В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

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Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего силовой операцией в Донбассе

Обновлено в 11:27
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

В Мурманске и аэропорту Мурманска к стихийным мемориалам местные жители приносят цветы и мягкие игрушки.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Найдена затонувшая в годы ВОВ подлодка «Окунь»

Исследователи обнаружили в Финском заливе советскую подводную лодку Щ-302 "Окунь", погибшую в 1942 году.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие

В Латвии от взрыва мины погибла военнослужащая ВС Албании

Обновлено в 12:25
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100

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Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
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Актер Игорь Фурманюк попал в больницу после ДТП

Родившийся в Ленинграде актер Игорь Фурманюк попал в ДТП на одной из столичных дорог. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено в 06:43
Здоровье

Большинству жертв кариеса не требуются пломбы и бормашины

Новое исследование показало, что большинству жертв кариеса зубов не нужны ни зубные пломбы, ни лечение с использованием бормашины.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Медведев поручил представить предложения к закону об авиабезопасности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы с самолётом Superjet в Шереметьеве.
Обновлено в 09:51
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Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
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