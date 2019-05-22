В пермской гимназии завышали проходной балл для девочекРоссийская газета 13:56

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

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