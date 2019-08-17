Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек

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