Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человекИнтерфакс 11:44

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.
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Уточненная информация от минздрава: в аварии на Гайве пострадали 32 человека, из них 10 детей

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