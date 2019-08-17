Происшествия

В Перми автобус с пассажирами врезался в зданиеРоссийская газета 09:57

На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
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Видео автобуса, врезавшегося в магазин в Перми, появилось в сети

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
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В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
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25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
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Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

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Известный индийский инсайдер поделился информацией о грядущем флагмане Xiaomi Mi Mix 4. Судханшу Амбхоре написал в своем Twitter, что устройство выйдет уже в следующем месяце.
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