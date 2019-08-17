Происшествия
В Перми автобус с пассажирами врезался в зданиеРоссийская газета 09:57
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия
Выхода нет. Почему А321 взлетел, несмотря на птиц
Птицы летать не перестали от того, что он предупредил. Ни у диспетчера, ни у пилота ничего такого нет.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти
Обновлено в 08:27
Футбол
Ерохин сыграет с первых минут против «Ахмата»
Обновлено в 10:50
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного A321
Обновлено в 04:40
Спорт
Дина Аверина взяла золото в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова
Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова в Минске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:52
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Единоборства
В «Танковом биатлоне» АрМИ-2019 Узбекистан победил во втором дивизионе
Хотя танкисты из Узбекистана и Кубы в этом году выступали впервые, им удалось обойти во втором дивизионе таких «ветеранов» танкового биатлона, как Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Уганда, Ангола и Шри-Ланка.
Обновлено в 06:59
Происшествия
На акции в центре Москвы начались задержания
В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
Обновлено в 10:19
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Происшествия
Видео с массовой дракой в Лондоне попало в Сеть
Ранее News.ru писал, что два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице в центре Москвы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны
В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.
Обновлено в 07:26
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 может выйти раньше ожидаемого
Известный индийский инсайдер поделился информацией о грядущем флагмане Xiaomi Mi Mix 4. Судханшу Амбхоре написал в своем Twitter, что устройство выйдет уже в следующем месяце.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Опера Мадрида решила не отказываться от выступлений Пласидо Доминго
Руководство Королевского театра Мадрида приняло решение не отменять выступлений Пласидо Доминго на фоне обвинений в адрес певца в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:32
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Футбол
Экс-хавбек «Зенита» Маркизио может вернуться в Серию А
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Обновлено вчера в 12:48
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла
Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33
Футбол
Бэйл включен в стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»
Стал известен состав «Реала» на матч 1-го тура Ла Лиги против «Сельты».
Обновлено в 10:30