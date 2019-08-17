На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.

В Перми автобус с пассажирами врезался в здание

Местное время (г. Пермь)

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