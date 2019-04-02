Экономика

В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменамиREGNUM 09:00

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края. Встреча прошла в частном технопарке высоких технологий Morion Digital. Также Медведев посетил две компании, расположенные на территории технопарка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко

Сайт города Пермь 59.ru13:07

Во время совещания Дмитрия Медведева в Перми на крыше соседнего здания заметили снайпера

В курсе.ру08:15

Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ

ТАСС09:16

Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми

Сайт губернатора и Правительства Пермского края08:51

В Перми заметили снайпера рядом со зданием, где проходит совещание Дмитрия Медведева

Эхо Москвы - Пермь08:58

Дмитрий Медведев покинул технопарк Morion в Перми

Местное время (г. Пермь)09:50

Медведев поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми

РИА Новости08:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:11, Ашберн
Происшествия

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен

Обновлено в 19:09
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Политика

В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

«Йося тут почти не лысый»: Орбакайте показала архивное фото Пригожина

Архивный снимок менее чем за час собрал почти 4 тысячи лайков и комментариев, где подписчики отметили, что «Йося тут почти не лысый» и восхитились его «чернющими» бровями.
Обновлено в 08:00
Политика

WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии

Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено в 17:21
Космос

NBC News (США): «гипотеза зоопарка», возможно, объясняет, почему мы не видим инопланетян (NBC News)

Спросите своих друзей, почему ученые до сих пор не смогли обнаружить инопланетян, и вы можете быть уверены в том, что, по крайней мере, один из них предложит вам следующее объяснение: представители рода человеческого этого не достойны.
Обновлено в 17:59
Политика

Россияне высказались против объединения с Белоруссией

Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:40
Происшествия

На МКАД столкнулись восемь автомобилей

Обновлено в 17:30
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено в 14:48
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Обновлено в 16:31
Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Общество

Суд в Иркутске запретил строительство завода на Байкале

Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" строить завод по розливу воды в поселке Култук, следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 12:50
Политика

Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу

Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено в 18:59
Здоровье

Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует

Врач Татьяна Бандурина подтверждает: гематоген россияне действительно покупают в больших количествах, и многие убеждены, что в этом продукте содержатся витамины, и в общем он полезный.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом

Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1—2-й степени.
Обновлено в 12:49
Общество

Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Футбол

«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2

«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 14:22
Экономика

Forbes исключил Мильнера из числа самых успешных венчурных инвесторов

В «список Мидаса» (The Midas List) Forbes включает 100 наиболее успешных венчурных инвесторов мира.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа

Сектора Газа и Израиль регулярно обмениваются воздушными ударами, войска еврейского государства в том числе отвечают на запуски из сектора Газа воздушных шаров со взрывчаткой.
Обновлено в 10:06
Технологии

Ozon меняет лого и начинает масштабный ребрендинг

Российский интернет-ритейлер Ozon, одна из лидирующих компаний на рынке, объявил о начале масштабного ребрендинга.
Обновлено в 05:34
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Недвижимость

Эксперт оценил выгодность инвестиций в покупку парковки в Новосибирске

Количество продаваемых и сдающихся в аренду гаражей достаточно стабильно, эксперты N1.RU отмечают, что есть небольшой всплеск предложения осенью.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа

Обновлено в 14:16
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram

«Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и Маркл.
Обновлено в 19:16
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол

Без Роналду «Ювентус» обыграл «Кальяри»

Обновлено в 17:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное