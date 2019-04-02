Экономика
В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменамиREGNUM 09:00
Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края. Встреча прошла в частном технопарке высоких технологий Morion Digital. Также Медведев посетил две компании, расположенные на территории технопарка.
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О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко
Сайт города Пермь 59.ru13:07
Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми
Сайт губернатора и Правительства Пермского края08:51
В Перми заметили снайпера рядом со зданием, где проходит совещание Дмитрия Медведева
Эхо Москвы - Пермь08:58
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