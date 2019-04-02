В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменамиREGNUM 09:00

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края. Встреча прошла в частном технопарке высоких технологий Morion Digital. Также Медведев посетил две компании, расположенные на территории технопарка.

В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами

Местное время (г. Пермь)

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