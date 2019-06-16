Происшествия
В Пензенской области случился крупный пожар в цыганском посёлкеФонтанка.Ру 05:22
В селе Лопатки Пензенской области произошел крупный пожар. Издание «Пенза Пост» отмечает, что село Лопатки считается местом компактного проживания цыган. Местные жители в соцсетях пишут, что сгорел цыганский дом.
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Поджог или случайность? Возле Чемодановки, где убили русского, горит цыганский дом
Комсомольская правдавчера в 18:00
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
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