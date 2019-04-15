В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человекRT на русском вчера в 22:28

При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Пензенской области.

В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

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