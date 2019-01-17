Армия и оружие
МИД РФ отрицает продажу КНДР технологий ПРОСвободная Пресса 01:03
Посол России в Северной Корее заявил, что обвинения американцев российской стороны в продаже КНДР технологий систем противоракетной обороны полностью беспочвенны. Такие обвинения прозвучали в недавнем докладе Пентагона по северокорейской проблеме.
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с чего всё началось
Заявления Пентагона о предполагаемых закупках Северной Кореей российских технологий противоракетной обороны надуманны и беспочвенны, заявил РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.РИА Новостивчера в 22:36
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Посол РФ назвал заявление США о закупках КНДР у РФ технологий ПРО «надуманным»
Телеканал 360°вчера в 23:56
Посол РФ назвал заявления США о закупках КНДР технологий ПРО у Москвы надуманными
Говорит Москвавчера в 23:41
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