Армия и оружие

МИД РФ отрицает продажу КНДР технологий ПРОСвободная Пресса 01:03

Посол России в Северной Корее заявил, что обвинения американцев российской стороны в продаже КНДР технологий систем противоракетной обороны полностью беспочвенны. Такие обвинения прозвучали в недавнем докладе Пентагона по северокорейской проблеме.
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Посол РФ ответил на заявление США о закупках КНДР у России технологий ПРО

Заявления Пентагона о предполагаемых закупках Северной Кореей российских технологий противоракетной обороны надуманны и беспочвенны, заявил РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
РИА Новостивчера в 22:36

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Посол РФ назвал заявление США о закупках КНДР у РФ технологий ПРО «надуманным»

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Посол РФ назвал надуманными заявления Пентагона о закупках КНДР технологий ПРО у Москвы

Известиявчера в 23:14

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Посол РФ ответил на заявление США о закупках КНДР у России технологий ПРО

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В Пентагоне заявили о покупке КНДР российских технологий ПРО

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Армия и оружие

США разместят на Аляске новые системы перехвата ракет

Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие

Минобороны: 23 летательных аппарата вели разведку у границ России

Разведку вблизи российских границ вели 23 летательных аппарата. Такие данные опубликовала газета Вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие

В Сирии коалиция США нанесла удар по командному пункту террористов

Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

Неравный соперник: Россия уничтожит базы НАТО в Латвии за пару минут

«Что касается гипотетического наличия военных баз, то в случае реального военного конфликта с Россией эти базы будут уничтожены в первые же минуты», — отметил Рубловский.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Горные мотострелки уничтожили условного противника в горах под Тывой

Военнослужащие горного мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа из Республики Тыва в ходе учений на полигоне Кара-Хаак, уничтожили условного противника в горных условиях.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Робот «Сфера» войдет в комплект российского сапера

Российский малогабаритный досмотровый робот«Сфера» предназначено для оперативного сбора и передачи аудио- и видео- информации из труднодоступных и опасных для человека зон.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Минобороны ответило на критику «Авангарда»

26 декабря Минобороны провело испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард», в ходе которого была подтверждена возможность «Авангарда» развивать скорость в 27 махов (более 30 тыс. км/ч).
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие

Балтфлот получил первый малый ракетный корабль проекта «Каракурт»

Балтийский флот получил головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Каракурт» под названием «Мытищи».
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 перекрасят под российский Су-57

Американский самолет F-16C получит "цифровой" камуфляж российского истребителя Су-57, сообщает издание Aviationist.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Во Владикавказе медики ЮВО готовятся к «Военно-медицинской эстафете»

Военные медики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, на базе отдельной мотострелковой бригады во Владикавказе готовятся к окружному этапу конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета».
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие

Порошенко образовал военно-гражданскую администрацию в Волновахе

Украинский президент Петр Порошенко образовал военно-гражданскую администрацию в городе Волноваха в Донецкой области, сообщается на его сайте.
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие

Самый дорогой вертолет морской пехоты США преследуют неприятности

Обновлено в 01:42
Армия и оружие

США ищут, как рассорить Анкару и Москву

Сделка по зенитно-ракетному комплексу С-400 стала крайне неприятным известием для американцев, которые решили поконкурировать с Россией на этом поле, предложив Анкаре собственный комплекс Patriot.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

Вековой юбилей отметил один из патриархов отечественной оборонки

Для Ярошевского местом трудового фронта стал артиллерийский завод в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

В Японии собираются отказаться от сборки F-35 внутри страны

В Японии заявили о том, что намерены отказываться от окончательной сборки американских самолётов 5-го поколения F-35 в своей стране.
Обновлено вчера в 23:11
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