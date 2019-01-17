МИД РФ отрицает продажу КНДР технологий ПРОСвободная Пресса 01:03

Заявления Пентагона о предполагаемых закупках Северной Кореей российских технологий противоракетной обороны надуманны и беспочвенны, заявил РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

с чего всё началось

Посол России в Северной Корее заявил, что обвинения американцев российской стороны в продаже КНДР технологий систем противоракетной обороны полностью беспочвенны. Такие обвинения прозвучали в недавнем докладе Пентагона по северокорейской проблеме.

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