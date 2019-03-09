Армия и оружие
В Пентагоне заявили о нежелании России нападать на страны НАТОФАН 16:07
Россия затрудняет выполнение задач НАТО, но пока не может этому помешать, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. Данфорд отметил, что Штатам в настоящее время сложнее проецировать военную силу в Европе, чем 10-15 лет назад.
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Я не думаю, что Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, поскольку, по моему мнению, абсолютно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит вероятную выгоду.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельBFM.ru 13:51
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Армия и оружие
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Трамп обвинил Украину в заговоре против США
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Обновлено в 05:52
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Экономика
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Форвард «Тампы» Кучеров повторил достижение Федорова
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Армия и оружие
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Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
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