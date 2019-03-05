Армия и оружие
В Пентагоне заявили о готовности сдерживать Россию в АрктикеRT на русском 12:06
Соединённые Штаты готовы сдерживать Россию в Арктике, заявил командующий Европейским командованием ВС США генерал Кёртис Скапаротти. На слушаниях в сенате он отметил, что теперь Северный морской путь бывает открыт чаще и существует «ресурсная и коммерческая заинтересованность» в нём.
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США готовы сдерживать Россию в Арктике, заявил командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапарротти.РИА Новости11:32
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Футбол
«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Голландский футбольный клуб "Аякс" в гостях одержал крупную победу над испанским "Реалом" со счетом 4:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Заключенный напал на охранников во французской тюрьме
Ранее 27-летний заключенный, которому охранники сообщили, что его свидание с женой окончено, напал с ножом на сотрудников тюрьмы, нанеся им серьезные ранения, а затем закрылся в комнате вместе с супругой.
Обновлено в 14:11
Технологии
Microsoft: Россия стала лидером по внедрению искусственного интеллекта
Выяснилось, что в России доля глав компаний, которые активно внедряют искусственный интеллект в рабочие процессы и включили эту технологию в стратегии компаний, составляет 30% (средний показатель по остальным странам - 22,3%). Российские руководители оказались и более практичными в вопросах применения искусственного интеллекта.
Обновлено в 16:41
Политика
США пообещали санкции третьим странам за дела с Венесуэлой
США допустили введение санкций против третьих стран за ведение дел с Венесуэлой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:30
Общество
Четыре клипа рэпера Хаски были заблокированы по решению суда
Суд в Краснодаре постановил заблокировать четыре клипа рэпера Хаски, настоящее имя которого Дмитрий Кузнецов.
Обновлено в 14:13
Политика
Google исправил некорректное отображение Крыма на картах
В Google заявили, что исправили ошибку с обозначением Крыма на своих картах для некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Эксперт рассказал, как обезопасить себя в отеле
Специалист по туристической безопасности Ллойд Фиггинс рассказал, какие опасности подстерегают постояльцев отелей, а также дал ряд рекомендаций по минимизации рисков.
Обновлено в 16:37
Общество
Россия стала европейским лидером по количеству изъятого метамфетамина
Лидеры по синтетике Россия с большим отрывом занимает первое место по количеству метамфетамина, изъятого в течение 2017 года в Европе.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Экономика
Определено будущее венесуэльских денег в России
Счета венесуэльских компаний в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация» (РФК).
Обновлено в 17:08
Политика
США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры
Американский посол на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Автомобиль врезался в автобус во Внуково, погиб человек
Автомобиль BMW врезался в автобус в поселке Внуково в Новой Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД.
Обновлено в 16:18
Авто
Ford допустил закрытие двух заводов в России
Американский производитель автомобилей Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия двух заводов в России в связи с реструктуризацией деятельности в нерентабельных регионах.
Обновлено в 14:54
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Политика
Самолет Николаса Мадуро покинул Венесуэлу и приземлился на Кубе
Борт №1 Военно-воздушных сил Венесуэлы, на котором летает президент страны Николас Мадуро, покинул аэропорт Каракаса и направился в сторону Кубы.
Обновлено в 14:24
Авто
Bugatti выпустила самый дорогой в мире автомобиль
Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, считающуюся самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Сенаторы США представили законопроект об окончании войны в Афганистане
Как отмечают конгрессмены, война в Афганистане обошлась США в $2 триллиона долларов и 2300 жизней военнослужащих.
Обновлено в 16:00
Авто
В Женеве презентовали российские автомобили Aurus
Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Политика
Reuters: Евросоюз расширит черный список офшоров
Страны Евросоюза разработали новый проект черного списка офшоров, которые не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают меры для борьбы с налоговыми преступлениями, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш
Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Валдис Пельш выразил соболезнования семье композитора «Угадай мелодию»
Музыкант скончалась на 62-м году жизни. Телеведущий Валдис Пельш выразил соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося композитора.
Обновлено в 07:05
Общество
ГИБДД помечтала о дороге без женщин
Госавтоинспекция Уфы помечтала о возможности избавиться от женщин на дорогах.
Обновлено в 16:21
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг отказался баллотироваться в президенты США
Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Божена Рынска снова попала в больницу
Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
Обновлено в 14:32
Политика
Отец Бутиной рассказал о состоянии дочери
Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, рассказал о состоянии своей дочери.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Два человека погибли в крупном ДТП в Свердловской области
В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в салоне Ford Fusion. Водитель грузовика получил травмы.
Обновлено в 16:49
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург
Обновлено в 09:43
Футбол
СМИ гадают, куда уйдёт тренер вратарей «Рубина»
Обновлено в 15:27