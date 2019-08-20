Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что разработка новой ракеты началась в февралеRT на русском 10:47
Разработка новой крылатой ракеты наземного базирования началась в США в феврале. Об этом сообщил представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер.
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Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
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Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
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Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
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Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
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Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
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