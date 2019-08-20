Разработка новой крылатой ракеты наземного базирования началась в США в феврале. Об этом сообщил представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер.

В Пентагоне заявили, что разработка новой ракеты началась в феврале

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