Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТОРИА Новости 15:06
Россия затрудняет выполнение задач Североатлантического альянса, но пока не может этому помешать, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. По его словам, Соединенным Штатам сейчас сложные проецировать военную силу в Европе сейчас, нежели 10-15 лет назад.
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Я не думаю, что Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, поскольку, по моему мнению, абсолютно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит вероятную выгоду.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельBFM.ru 13:51
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