Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТОРИА Новости 15:06

На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно. По его словам, речь идет лишь о "действиях противника на уровне ниже конфликтного".
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Джозеф Данфорд
Я не думаю, что Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, поскольку, по моему мнению, абсолютно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит вероятную выгоду.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельBFM.ru 13:51

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В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО

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