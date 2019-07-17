Армия и оружие

В Пентагоне высказались о возможности исключения Турции из НАТОРЕН ТВ вчера в 16:38

Замлавы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал возможность исключения Турции из НАТО на фоне ситуации между США и Турции из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-400. По его словам, этот вопрос должен решать сам Альянс.
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В Пентагоне прокомментировали возможность исключения Турции из НАТО

RT на русскомвчера в 16:14

В Пентагоне оценили предложение об исключении Турции из НАТО

Газета.Ruвчера в 16:43

Пентагон: Останется ли Турция в НАТО после покупки С-400, будет решать Альянс

Комсомольская правдавчера в 16:41

В Пентагоне высказались о возможности исключения Турции из НАТО

РЕН ТВвчера в 16:38

Пентагон о возможном исключении Турции из НАТО: решат в Альянсе

Московский Комсомолецвчера в 16:27

Пентагон отказался принимать решение об исключении Турции из НАТО

News.ruвчера в 16:23

Представитель Пентагона оценил возможность исключения Турции из НАТО

РБКвчера в 18:42
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Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Под Тверью отключили три энергоблока АЭС

Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Приморье в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено вчера в 12:32
Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок

Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:27
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Кино

По Warhammer 40 000 снимут сериал

Обновлено вчера в 15:24
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Теннис

Шарапова заявлена для участия в US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова попала в заявку на Открытый чемпионат США. Об этом сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 02:29
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Обновлено вчера в 15:55
Транспорт

В России решили строить парковки-пазлы

Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Здоровье

Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол

Гацкан покидает «Ростов» после 11 лет в клубе

Интересно, что в начале лета Гацкан и «Ростов» объявили о продлении контракта на один сезон.
Обновлено вчера в 13:12
Космос

Ракету с «Союзом МС-13» установили на Гагаринском старте на Байконуре

Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" вывезли из монтажно-испытательного корпуса Байконура и установили в вертикальном положении на Гагаринском старте, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 02:00
Музыка

Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне

Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании

Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году.
Обновлено в 00:12
Политика

Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги

Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» сообщил, что Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии.
Обновлено в 00:28
Экономика

Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредит, сообщили в НАПКА

Около 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Обновлено в 02:07
Политика

Глава МИД Германии призвал к диалогу с Россией

"В трудные для политики времена нужно поддерживать контакты на человеческом уровне", - заключил глава МИД ФРГ.
Обновлено в 01:44
Здоровье

В России участились кибератаки на медицинские учреждения

В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
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