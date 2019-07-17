Армия и оружие
В Пентагоне высказались о возможности исключения Турции из НАТОРЕН ТВ вчера в 16:38
Замлавы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал возможность исключения Турции из НАТО на фоне ситуации между США и Турции из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-400. По его словам, этот вопрос должен решать сам Альянс.
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Пентагон: Останется ли Турция в НАТО после покупки С-400, будет решать Альянс
Комсомольская правдавчера в 16:41
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:38, Вашингтон
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Под Тверью отключили три энергоблока АЭС
Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Приморье в ДТП погибли шесть человек
Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок
Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:27
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Кино
По Warhammer 40 000 снимут сериал
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Теннис
Шарапова заявлена для участия в US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова попала в заявку на Открытый чемпионат США. Об этом сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 02:29
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Транспорт
В России решили строить парковки-пазлы
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Гацкан покидает «Ростов» после 11 лет в клубе
Интересно, что в начале лета Гацкан и «Ростов» объявили о продлении контракта на один сезон.
Обновлено вчера в 13:12
Космос
Ракету с «Союзом МС-13» установили на Гагаринском старте на Байконуре
Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" вывезли из монтажно-испытательного корпуса Байконура и установили в вертикальном положении на Гагаринском старте, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 02:00
Музыка
Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне
Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании
Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году.
Обновлено в 00:12
Политика
Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги
Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» сообщил, что Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии.
Обновлено в 00:28
Экономика
Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредит, сообщили в НАПКА
Около 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Обновлено в 02:07
Политика
Глава МИД Германии призвал к диалогу с Россией
"В трудные для политики времена нужно поддерживать контакты на человеческом уровне", - заключил глава МИД ФРГ.
Обновлено в 01:44
Здоровье
В России участились кибератаки на медицинские учреждения
В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16