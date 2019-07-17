Замлавы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал возможность исключения Турции из НАТО на фоне ситуации между США и Турции из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-400. По его словам, этот вопрос должен решать сам Альянс.

В Пентагоне высказались о возможности исключения Турции из НАТО

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