Армия и оружие
В Пентагоне высказались о возможности исключения Турции из НАТОРЕН ТВ вчера в 16:38
Замлавы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал возможность исключения Турции из НАТО на фоне ситуации между США и Турции из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-400. По его словам, этот вопрос должен решать сам Альянс.
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Пентагон: Останется ли Турция в НАТО после покупки С-400, будет решать Альянс
Комсомольская правдавчера в 16:41
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Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".
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