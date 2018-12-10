Армия и оружие

В Пентагоне узнали об отправке российских Ту-160 в Венесуэлу
Интерфакс
09:04

В Венесуэлу направляются стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России, способные нести ядерное оружие, сообщило в понедельник издание Washington Free Beacon, ссылаясь на неназванных представителей Пентагона.
Интерфакс09:04
с чего всё началось
«По крайней мере два Блэкджека (Ту-160 по кодификации НАТО) вылетят с авиабазы стратегических сил России в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут включать дозаправку на дальних расстояниях», — сообщило
 издание The Washington Free Beacon.
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
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