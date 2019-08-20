Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракетуРИА Новости вчера в 12:49

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Испытание ракеты прошло 18 августа.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
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