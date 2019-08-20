Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракетуРИА Новости вчера в 12:49
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Испытание ракеты прошло 18 августа.
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Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
Обновлено в 09:08
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
В Сети активно обсуждают видео, на котором запечатлен огромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:57
Космос
Астрономы: древний Марс был теплым и дождливым
Обновлено в 08:28
Политика
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Президент США Дональд Трамп во вторник снова призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.
Обновлено в 16:30
Здоровье
Молоко матери убило новорожденного ребенка
Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.
Обновлено в 19:21
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Политика
Трамп подтвердил свой интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что он якобы давал поручение своей администрации проработать возможность покупки Гренландии.
Обновлено 18 августа в 19:14
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца
В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко крестила 2-месячного сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко крестила 2-месячного сына В разделе Stories Катя рассказала, что готовилась к событию на протяжении нескольких дней.
Обновлено в 10:49
Кино
Название нового фильма о Джеймсе Бонде сообщили создатели
Обновлено в 13:30
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено в 05:36
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Горбачев пожаловался Мальте на Россию и США
В апреле Горбачев опубликовал статью в издании Wall Street Journal, в которой высказал опасения в связи с отношениями между Россией и США.
Обновлено в 16:45
Космос
Россия запустит в космос часть «Ноева ковчега» МГУ
Роскосмос намерен запустить в космическое пространство часть коллекции проекта "Ноев ковчег", создаваемой Московским государственным университетом, для проверки возможности подобной транспортировки на другие планеты, сообщил во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Обновлено в 10:03
Наука
Ученые: Бессонница повышает риск развития сердечной недостаточности
Шведские ученые предупреждают, что нехватка сна существенно повышает шансы развития сердечной недостаточности.
Обновлено вчера в 13:09
Кино
Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel
Глава студии Marvel Кевин Файги в будущем не будет продюсировать новые проекты с участием популярного супергероя.
Обновлено в 18:09
Политика
В Москве покажут главную архивную тайну XX века
Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу
По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.
Обновлено в 10:02
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56