Политика
В Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском13:31
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Политика
Генассамблея ООН осудила открытие Крымского моста
Генассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию, в которой выражается серьезная озабоченность по поводу «милитаризации Крыма», Азовского моря и прилегающей к району части Черного моря, сообщает агентство «Интерфакс».
Обновлено в 18:53
Политика
В Британии инициировали голосование по вотуму недоверия Мэй
Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что намерен немедленно вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия премьеру Терезе Мэй.
Обновлено в 13:58
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности России ситуацию на Балканах
Президент России Владимир Путин 17 декабря провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 10:28
Политика
В Госдепе предложили усилить присутствие США в Чёрном море
Вашингтону следует рассмотреть возможность наращивания присутствия США в Чёрном море.
Обновлено в 13:09
Политика
Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 03:45
Политика
Генассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах
Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах.
Обновлено в 15:57
Политика
Орешкин сообщил о планах Дерипаски и Вексельберга поехать в Давос
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия приветствует решение организаторов форума в Давосе снять запрет на участие для попавших под санкции российских бизнесменов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:19
Политика
Избирком Приморья признал победу Кожемяко на губернаторских выборах
Члены избиркома Приморья подписали итоговый протокол выборов губернатора региона, признав Олега Кожемяко победителем, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.
Обновлено в 19:51
Политика
Тимошенко заявила о попытке Порошенко совершить «эпохальную авантюру»
Обновлено в 11:29
Политика
В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильным путь создания тепличных условий для отечественных цирков.
Обновлено в 05:35
Политика
УПЦ лишила сана двух иерархов за участие в объединительном соборе
Синод Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкого) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие в так называемом объединительном соборе 15 декабря.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Эрдоган: Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата.
Обновлено в 16:33
Политика
Саратовский чиновник лишился работы из-за «новогодних поборов»
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя министра социального развития Дениса Мильто за сбор денег на предновогодние расходы.
Обновлено в 16:57
Политика
Путин примет участие в итоговом заседании кабмина
Президент России Владимир Путин намерен принять участие в итоговом заседании российского правительства, которое состоится в конце года.
Обновлено в 08:40
Политика
Мадуро пообещал врагам Венесуэлы «вырвать сердце» на их территории
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в понедельник "вырвать сердце" врагам страны на их территории, одновременно заявив, что его страна не хочет ни на кого нападать.
Обновлено в 16:48