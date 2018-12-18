В Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Пентагоне прокомментировали обращение Шойгу к Мэттису по ДРСМД

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