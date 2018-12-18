Политика

В Пентагоне прокомментировали обращение Шойгу к Мэттису по ДРСМД
RT на русском
13:31

В Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском13:31

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Пентагон считает, что Россия не заинтересована в сохранении Договора о РСМД

Коммерсантъ18:32

Сотрудники Пентагона не сразу отдали Мэттису письмо Шойгу

Взгляд.ру17:10

Пентагон не увидел в письме Шойгу желания сохранить договор о ракетах

РБК15:43

В Пентагоне прокомментировали задержку с ответом Мэттиса на письмо Шойгу

ТАСС16:36

В Пентагоне прокомментировали обращение Шойгу к Мэттису по ДРСМД

RT на русском13:31

Пентагон получил предложение РФ о консультациях по ДРСМД

Известия13:20

Пентагон прокомментировал предложение России провести консультации по ДРСМД

РИА Новости13:02
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Политика

Генассамблея ООН осудила открытие Крымского моста

Генассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию, в которой выражается серьезная озабоченность по поводу «милитаризации Крыма», Азовского моря и прилегающей к району части Черного моря, сообщает агентство «Интерфакс».
Обновлено в 18:53
Политика

В Британии инициировали голосование по вотуму недоверия Мэй

Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что намерен немедленно вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия премьеру Терезе Мэй.
Обновлено в 13:58
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности России ситуацию на Балканах

Президент России Владимир Путин 17 декабря провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 10:28
Политика

В Госдепе предложили усилить присутствие США в Чёрном море

Вашингтону следует рассмотреть возможность наращивания присутствия США в Чёрном море.
Обновлено в 13:09
Политика

Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 03:45
Политика

Генассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах

Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах.
Обновлено в 15:57
Политика

Орешкин сообщил о планах Дерипаски и Вексельберга поехать в Давос

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия приветствует решение организаторов форума в Давосе снять запрет на участие для попавших под санкции российских бизнесменов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:19
Политика

Избирком Приморья признал победу Кожемяко на губернаторских выборах

Члены избиркома Приморья подписали итоговый протокол выборов губернатора региона, признав Олега Кожемяко победителем, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.
Обновлено в 19:51
Политика

Тимошенко заявила о попытке Порошенко совершить «эпохальную авантюру»

Обновлено в 11:29
Политика

В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильным путь создания тепличных условий для отечественных цирков.
Обновлено в 05:35
Политика

УПЦ лишила сана двух иерархов за участие в объединительном соборе

Синод Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкого) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие в так называемом объединительном соборе 15 декабря.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Эрдоган: Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата.
Обновлено в 16:33
Политика

Саратовский чиновник лишился работы из-за «новогодних поборов»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя министра социального развития Дениса Мильто за сбор денег на предновогодние расходы.
Обновлено в 16:57
Политика

Путин примет участие в итоговом заседании кабмина

Президент России Владимир Путин намерен принять участие в итоговом заседании российского правительства, которое состоится в конце года.
Обновлено в 08:40
Политика

Мадуро пообещал врагам Венесуэлы «вырвать сердце» на их территории

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в понедельник "вырвать сердце" врагам страны на их территории, одновременно заявив, что его страна не хочет ни на кого нападать.
Обновлено в 16:48
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