Политика

В Пентагоне прокомментировали обращение Шойгу к Мэттису по ДРСМД
RT на русском
вчера в 13:31

В Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русскомвчера в 13:31

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Пентагон считает, что Россия не заинтересована в сохранении Договора о РСМД

Коммерсантъвчера в 18:32

Сотрудники Пентагона не сразу отдали Мэттису письмо Шойгу

Взгляд.рувчера в 17:10

Пентагон не увидел в письме Шойгу желания сохранить договор о ракетах

РБКвчера в 15:43

В Пентагоне прокомментировали задержку с ответом Мэттиса на письмо Шойгу

ТАССвчера в 16:36

В Пентагоне прокомментировали обращение Шойгу к Мэттису по ДРСМД

RT на русскомвчера в 13:31

Пентагон получил предложение РФ о консультациях по ДРСМД

Известиявчера в 13:20

Пентагон прокомментировал предложение России провести консультации по ДРСМД

РИА Новостивчера в 13:02
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Избирком Приморья признал Кожемяко избранным губернатором края

Избирательная комиссия Приморского края на заседании во вторник, 18 декабря, признала Олега Кожемяко избранным губернатором региона.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в Китае

Обновлено в 00:35
Политика

У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму

Напомним, 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве поручил службе безопасности страны проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, а также проживающих в Крыму.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

Составители доклада подчеркнули, что Россия и Китай инвестируют в разработку гиперзвукового оружия, так как с его помощью они смогут прорвать оборону новейших противоракетных систем.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово

Беззубую реакцию на решение Приштины со стороны Европейского Союза постпред РФ в ООН назвал безответственной политикой, уже перешедшей опасную черту.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в 2019 году

В начале будущего года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предложит парламенту штата рассмотреть и одобрить законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

В США не исключили новых санкций против России

США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

США приветствуют создание новой церковной структуры на Украине

Соединенные Штаты поддерживают появление на Украине новой церковной структуры, о создании которой было объявлено в Киеве в минувшую субботу.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Российских «троллей» заподозрили в попытке дискредитировать Мюллера

Исследование деятельности «российских групп по дезинформации» позволило сделать вывод о том, что они пытались дискредитировать Роберта Мюллера, сообщает Washington Post со ссылкой на представленные в сенат доклады двух экспертных групп.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Япония пустит рекордные средства на милитаризацию

Новая программа укрепления национальной обороны Японии, рассчитанная на десятилетие, потребует рекордного финансирования.
Обновлено в 00:37
Политика

В Николаеве чиновники не могут снести последний памятник Ленину

Обновлено вчера в 23:48
Политика

Совет по цифровой экономике представит рейтинг цифровизации регионов

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 пилотный рейтинг цифровизации российских регионов, среди параметров оценки будут развитие человеческого капитала и степень удовлетворенности населения качеством жизни, сообщил председатель совета, вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак.
Обновлено в 00:00
Политика

В сети появился первый ролик новой избирательной кампании Трампа

Обновлено вчера в 22:23
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Джеймс Мэттис
Американский военный деятель
Американский военный и государственный деятель, министр обороны США с 20 января 2017 года. Генерал Корпуса морской пехоты США, бывший командующий Межвидового командования вооружённых сил США с 9 ноября 2007 года до 2010 года. С 9 ноября 2007 по 8 сентября 2009 года - по совместительству Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации. До этого командовал 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты США, служил командующим Центрального командования ВМС США и 1-й дивизией корпуса морской пехоты США в течение войны в Ираке. Генерал Мэттис также известен широкой общественности благодаря некоторым своим эпатажным высказываниям, например однажды он сказал, что ему «чертовски весело стрелять в некоторых людей».
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