Политика
В Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском13:31
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Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
Реакция российской стороны Россия выразила сожаление в связи с тем, что Генассамблея ООН приняла украинский проект резолюции о "милитаризации" Крыма, а также акваторий Черного и Азовского морей.
Обновлено в 20:49
Политика
Избирком Приморья признал победу Кожемяко на выборах губернатора
«Учитывая, что за Олега Кожемяко проголосовало более 50% избирателей, признать его избранным губернатором» — заявила на заседании председатель Приморского избиркома Татьяна Гладких и поставила свою подпись на итоговом протоколе.
Обновлено в 19:58
Политика
В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово
"Решение о трансформации сил безопасности Косово в вооруженные силы стало вопиющим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности, которая, как вновь подчеркнул генеральный секретарь, остается основополагающим международно-правовым актом косовского урегулирования", - приводит ТАСС заявление Небензи.
Обновлено в 16:38
Политика
В США не исключили новых санкций против России
США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 09:40
Политика
Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 03:45
Политика
Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давосе
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что Москва приветствует решение организаторов форума в Давосе отменить запрет на участие российских бизнесменов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:46
Политика
Мадуро пообещал врагам Венесуэлы «вырвать сердце» на их территории
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в понедельник "вырвать сердце" врагам страны на их территории, одновременно заявив, что его страна не хочет ни на кого нападать.
Обновлено в 16:48
Политика
Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Порошенко
Обновлено в 15:36
Политика
Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в 2019 году
В начале будущего года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предложит парламенту штата рассмотреть и одобрить законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях.
Обновлено в 18:12
Политика
В Кремле рассказали о «тепличных условиях» для российского цирка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля в отношении ограничения иностранных цирковых компаний.
Обновлено в 06:34
Политика
Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме
Из Украинской православной церкви Московского патриархата - как сказали бы миряне, "структурного подразделения" РПЦ - на собор приехали лишь двое иерархов из почти 80: давно выступавший за автокефалию украинской церкви митрополит Переяславский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий).
Обновлено в 09:02
Политика
Саратовский чиновник лишился работы из-за «новогодних поборов»
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя министра социального развития Дениса Мильто за сбор денег на предновогодние расходы.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
Эрдоган: Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан»
Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено в 15:20