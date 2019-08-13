Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали испытания запрещенной ДРСМД ракетыФАН 19 августа в 19:15
Об испытаниях неядерной крылатой ракеты стало известно после того, как Пентагон сообщил о прошедшем в это воскресенье пуске ракеты наземного базирования. Отметим, что ранее такие ракеты были запрещены договором РСМД. Ракеты была запущена с мобильной установки, пишет газета «Известия».
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