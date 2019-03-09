Армия и оружие
В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТОLenta.ru 13:04
Военачальник считает, что Москва причастна к вмешательству в американские выборы в 2016 году. «Каждый день он [президент России Владимир Путин] проводит информационные операции и операции в киберпространстве в Европе», — добавил он. Россию в разговоре он назвал авторитарным государством.
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Я не думаю, что Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, поскольку, по моему мнению, абсолютно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит вероятную выгоду.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельBFM.ru 13:51
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