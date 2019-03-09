В Пентагоне признали, что Россия не собирается атаковать страны НАТОПрофиль вчера в 12:03

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Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд признал, что Россия сегодня не собирается атаковать союзников Штатов по НАТО. Об этом он заявил во время своего выступления в четверг в вашингтонском Атлантическом совете.

В Пентагоне признали, что Россия не собирается атаковать страны НАТО

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