Армия и оружие

В Пентагоне признали, что Россия не собирается атаковать НАТОURA.Ru вчера в 14:00

Россия не планирует атаковать союзников Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу (НАТО). Об этом во время Атлантического совета в Вашингтоне сообщил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
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Джозеф Данфорд
Я не думаю, что Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, поскольку, по моему мнению, абсолютно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит вероятную выгоду.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельBFM.ru вчера в 13:51

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