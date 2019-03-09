Армия и оружие
В Пентагоне признали, что Россия не собирается атаковать НАТОURA.Ru вчера в 14:00
Россия не планирует атаковать союзников Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу (НАТО). Об этом во время Атлантического совета в Вашингтоне сообщил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
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Я не думаю, что Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, поскольку, по моему мнению, абсолютно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит вероятную выгоду.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельBFM.ru вчера в 13:51
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В Пентагоне заявили об отсутствии у Москвы планов атаковать страны НАТО
Российская газетавчера в 11:33
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