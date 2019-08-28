Армия и оружие
РБКВ Пентагоне предложили Турции выбрать между С-400 и F-35
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция не сможет получить американские самолеты F-35, если не откажется от контракта на поставку российских систем ПВО С-400, сообщает Cumhurriyet. По словам главы Пентагона, Анкара не сможет рассчитывать одновременно на поставки от США и России.
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Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо об F-35, либо об С-400. Не об обеих. Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить. Либо одно, либо другое.
— Марк Эспер, американский политикНовостной фронт вчера в 14:24
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Ультиматум США: Турция должна выбрать или американские самолеты, или российские ПВО
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