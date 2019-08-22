Армия и оружие
В Пентагоне предлагают включить в СНВ-3 все «новое оружие России»Капитал страны 00:17
Глава Пентагона Марк Эспер в разговоре с ТК Fox News сообщил о планах ведомства относительно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает РИА Новости. По его словам, если этот важный документ будет продлен, то в него должны быть включено «все новое оружие России».
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Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия.
— Марк Эспер, американский политикТелеканал 360° 00:47
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