с чего всё началось

Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны. Отмечается, что один из источников сообщил, что указ подписал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан

Армия и оружие Армия и оружие Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России» Глава британского правительства отметила роль вооруженных сил королевства в обеспечении безопасности, в том числе — противостоянии террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «защите наших вод и нашего неба от вторжения России».

Армия и оружие Армия и оружие National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 Возраст техники не обязательно означает ее отсталость, подчеркивает National Interest и напоминает, что американские истребители F-16, на десять лет старше Ту-160, но до сих в строю и, как предполагается, останутся на вооружении до 2040-х годов.

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные вернулись домой после выполнения задач в Сирии Более 150 российских военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа(ЦВО) вернулись домой после успешно выполненной операции по охране российских объектов в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В США испытали две мощнейшие авиабомбы На авиабазе Whiteman в американском штате Миссури подняли в воздух стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который сбросил на землю две сверхмощные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Армия и оружие Армия и оружие МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать гражданские авиалайнеры В заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолесса, опубликованном в газете «Sunday Times», боевиками «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) осваиваются устройства, с помощью которых можно сбить пассажирский авиалайнер над территорией Великобритании.

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Лаоса высоко оценил подготовку российских саперов Находясь на базе отряда разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил в провинции Боликхамсай, министр обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат высоко оценил подготовку российских саперов и их техническую оснащенность.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны сравнило казанский Ту-160 с американским B-1B Минобороны сравнило характеристики российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые собираются на Казанском авиазаводе, и американского самолета B1-B.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), действующий в Азовском море, получил малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2.

Армия и оружие Армия и оружие Индонезия обвинила австралийские СМИ в публикации ложных материалов Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что примет меры против австралийского издания Saturday Paper после того, как газета обвинила правительство Индонезии в применении химического оружия во время операции силовых структур на востоке страны, передает агентство Antara со ссылкой на заявление МИД страны.

Армия и оружие Армия и оружие Президент Египта сменил главу военной разведки За последние годы лидер страны сменил ряд высокопоставленных чиновников в Минобороны, МВД и Управлении общей разведки.

Армия и оружие Армия и оружие Курдские отряды освободили более тысячи пленных из рук исламистов Более тысячи заложников, находящихся в плену «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили бойцы коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), рассказал командир курдских отрядов, руководивший операцией 23 декабря агентству Firat.

Армия и оружие Армия и оружие Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.