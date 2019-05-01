Армия и оружие
В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосеИзвестия 04:50
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил об ослабевании позиций Соединенных Штатов в космосе из-за технологических успехов России и Китая, пишет «Газета.ру».
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Пентагон: превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за РФ и КНР
Московский Комсомолецвчера в 22:55
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Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ.
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Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году
За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
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