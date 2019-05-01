В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосеИзвестия 04:50

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил об ослабевании позиций Соединенных Штатов в космосе из-за технологических успехов России и Китая, пишет «Газета.ру».

В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосе

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