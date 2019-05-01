Армия и оружие
В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосеИзвестия 04:50
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил об ослабевании позиций Соединенных Штатов в космосе из-за технологических успехов России и Китая, пишет «Газета.ру».
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Пентагон: превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за РФ и КНР
Московский Комсомолецвчера в 22:55
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Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса
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Происшествия
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КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
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Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24