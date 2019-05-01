В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосеИзвестия 04:50

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил об ослабевании позиций Соединенных Штатов в космосе из-за технологических успехов России и Китая, пишет «Газета.ру».

В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосе

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Хоккей Йоонас Кемппайнен стал игроком СКА Нападающий Йоонас Кемппайнен подписал контракт со СКА, информирует официальный Твиттер питерцев.

Политика Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Шоу-бизнес Софья и Сергей Капковы развелись после четырех лет брака Софья и Сергей Капковы всегда старались вести максимально закрытый образ жизни. Вот и о разводе супругов стало известно не сразу.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Политика Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Футбол Сын Зидана может перейти в клуб французской Лиги 2 Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне».

Политика Владимир Путин оценил серьезность ущерба от прекращения поставок нефти Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным ущерб от прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.

Происшествия Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.

Хоккей Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.

Общество Несанкционированные митинги проходят в Казахстане В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».

Авто Lada Raven может стать «российским ответом Tesla» Своё название — Lada Raven — он получил после попытки Дмитрия Лазарева предложить свой концепт «АвтоВАЗу», но в итоге дизайнер так и не стал участвовать в конкурсе проектов, объявленным российским производителем.

Театры Сухоруков объяснил отмену спектаклей Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Спорт Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.

Футбол В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.