Армия и оружие
В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосеИзвестия 04:50
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил об ослабевании позиций Соединенных Штатов в космосе из-за технологических успехов России и Китая, пишет «Газета.ру».
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Пентагон: превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за РФ и КНР
Московский Комсомолецвчера в 22:55
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