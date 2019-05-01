Армия и оружие

В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосеИзвестия 04:50

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил об ослабевании позиций Соединенных Штатов в космосе из-за технологических успехов России и Китая, пишет «Газета.ру».
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В США опасаются потери позиций в космосе на фоне успехов КНР и России

RT на русском05:33

Пентагон: превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за РФ и КНР

Московский Комсомолецвчера в 22:55

США озаботились успехами России и КНР в космосе

Российская газета03:00

Пентагон пожаловался на убывающее превосходство США в космосе из-за России и Китая

ФАНвчера в 23:20

США заявили о потере превосходства в космосе из-за России

Газета.Ruвчера в 23:15

США теряют превосходство в космосе из-за России и Китая, признал Пентагон

РИА Новости05:16

В Пентагоне заявили, что превосходство США в космосе быстро убывает из-за России и Китая

ТАССвчера в 22:42
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Армия и оружие

Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Обновлено в 05:44
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Хоккей

Йоонас Кемппайнен стал игроком СКА

Нападающий Йоонас Кемппайнен подписал контракт со СКА, информирует официальный Твиттер питерцев.
Обновлено в 06:27
Политика

Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Софья и Сергей Капковы развелись после четырех лет брака

Софья и Сергей Капковы всегда старались вести максимально закрытый образ жизни. Вот и о разводе супругов стало известно не сразу.
Обновлено в 06:28
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол

Сын Зидана может перейти в клуб французской Лиги 2

Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне».
Обновлено в 02:10
Политика

Владимир Путин оценил серьезность ущерба от прекращения поставок нефти

Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным ущерб от прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Гаджеты

Razer выпустит тостер, и на этот раз это не первоапрельская шутка

Обновлено в 04:50
Хоккей

Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды

Обновлено в 00:51
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Происшествия

Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье

В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров признался, что дочь всегда «держит его в стрессе»

Филипп Киркоров растит дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.
Обновлено в 05:35
Хоккей

Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ

В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Общество

Несанкционированные митинги проходят в Казахстане

В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».
Обновлено в 04:22
Авто

Lada Raven может стать «российским ответом Tesla»

Своё название — Lada Raven — он получил после попытки Дмитрия Лазарева предложить свой концепт «АвтоВАЗу», но в итоге дизайнер так и не стал участвовать в конкурсе проектов, объявленным российским производителем.
Обновлено вчера в 08:48
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье

Пара из Бурятии, чья дочь родилась в Таиланде, вернулась в Россию

Обновлено в 06:01
Спорт

Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Футбол

В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
Обновлено в 07:00
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Политика

Гуайдо заявил о начале военного переворота в Венесуэле

Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие

Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов

Обновлено в 03:56
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