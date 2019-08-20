Армия и оружие

В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетамRambler News Service вчера в 14:12

США отвергли претензии России в том, что Вашингтон начал разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил ТАСС официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер.
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