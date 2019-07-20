Армия и оружие
В Пентагоне оценили возможные угрозы со стороны России и КитаяRT на русском 17:40
Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли в ходе Аспенского форума оценил возможные угрозы, которые могут представлять для США Россия и Китай.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Здоровье
Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам
Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Людмилу Максакову перестали узнавать из-за пластики
Практически все сошлись на том, что Максакова себя изуродовала, став очередной возрастной (78 лет) пластической куклой.
Обновлено в 04:57
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Политика
Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400
После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено в 20:08
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Исследователи обнаружили связь между употреблением ста миллилитров содержащего сахар напитка, включая 100% фруктовый сок, и повышением риска развития онкологии на 18% и рака груди на 22%.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала повзрослевшего сына артиста от первого брака
Старший сын знаменитого артиста Дмитрия Хворостовского с рождения живет в Англии.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 20:17
Экономика
Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Здоровье
Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ
Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.
Обновлено в 03:05
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Космос
NASA и ЕКА выбрали орбиту для посещаемой станции вокруг Луны
Европейское космическое агентство (ЕКА) и NASA выбрали орбиту, по которой вокруг Луны будет летать международная посещаемая станция Gateway, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Зеленский предложил обменять журналиста Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев готов освободить журналиста Кирилла Вышинского в обмен на Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку к теракту.
Обновлено в 03:48
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Технологии
Barsys анонсировала нового домашнего робота-бармена за $1500
Модель получила название Barsys 2.0 и в ней усовершенствовали алгоритмы приготовления коктейлей и добавили искусственный интеллект, который запоминает предпочтение гостей.
Обновлено в 16:17
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Политика
США заявили, что не намерены снабжать продуктами лагерь Эр-Рукбан
Соединенные Штаты не намерены обеспечивать продовольствием беженцев в лагере Эр-Рукбан, расположенном в подконтрольном США районе на юге Сирии, сообщил в пятницу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, штат Колорадо.
Обновлено в 21:16
Происшествия
Водитель с лопатой спас от насильника сотрудницу АЗС под Омском
Спасителем оказался водитель другого автомобиля, который ударил насильника лопатой. В настоящее время подозреваемый задержан.
Обновлено в 15:41
Экономика
Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов
Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
Обновлено в 12:28
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24