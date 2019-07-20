Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли в ходе Аспенского форума оценил возможные угрозы, которые могут представлять для США Россия и Китай.

В Пентагоне оценили возможные угрозы со стороны России и Китая

Здоровье Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.

Шоу-бизнес Людмилу Максакову перестали узнавать из-за пластики Практически все сошлись на том, что Максакова себя изуродовала, став очередной возрастной (78 лет) пластической куклой.

Политика Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Армия и оружие Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.

Политика Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400 После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.

Наука Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном Исследователи обнаружили связь между употреблением ста миллилитров содержащего сахар напитка, включая 100% фруктовый сок, и повышением риска развития онкологии на 18% и рака груди на 22%.

Происшествия Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.

Экономика Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Здоровье Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Космос NASA и ЕКА выбрали орбиту для посещаемой станции вокруг Луны Европейское космическое агентство (ЕКА) и NASA выбрали орбиту, по которой вокруг Луны будет летать международная посещаемая станция Gateway, сообщает РИА Новости.

Политика Зеленский предложил обменять журналиста Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев готов освободить журналиста Кирилла Вышинского в обмен на Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку к теракту.

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.

Технологии Barsys анонсировала нового домашнего робота-бармена за $1500 Модель получила название Barsys 2.0 и в ней усовершенствовали алгоритмы приготовления коктейлей и добавили искусственный интеллект, который запоминает предпочтение гостей.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6» В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».

Культура Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.

Политика США заявили, что не намерены снабжать продуктами лагерь Эр-Рукбан Соединенные Штаты не намерены обеспечивать продовольствием беженцев в лагере Эр-Рукбан, расположенном в подконтрольном США районе на юге Сирии, сообщил в пятницу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, штат Колорадо.

Происшествия Водитель с лопатой спас от насильника сотрудницу АЗС под Омском Спасителем оказался водитель другого автомобиля, который ударил насильника лопатой. В настоящее время подозреваемый задержан.

Экономика Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.