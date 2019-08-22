Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию в создании новых типов ядерного оружия. Как заявил глава Пентагона в интервью Fox News, об этом свидетельствует ЧП на полигоне в Архангельской области 8 августа.

В Пентагоне обвинили Россию в создании новых типов ядерного оружия

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