Армия и оружие
В Пентагоне обвинили Россию в создании новых типов ядерного оружияРЕН ТВ вчера в 22:22
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию в создании новых типов ядерного оружия. Как заявил глава Пентагона в интервью Fox News, об этом свидетельствует ЧП на полигоне в Архангельской области 8 августа.
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Пентагон связал взрыв под Архангельском с попытками России расширить ядерный арсенал
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