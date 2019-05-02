Армия и оружие

США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» РоссииLenta.ru вчера в 20:42

В феврале 2018 года Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину, в которой назвал Россию и Китай основными противниками США. По словам американского лидера Дональда Трампа, доктрина направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия.
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США прорабатывают сценарий ограниченной ядерной войны с РФ, считает эксперт

РИА Новости04:59

Пентагон решил оправдать разработку ядерного оружия фейками о России

Взгляд.рувчера в 18:30

Пентагон намерен создавать новое ядерное оружие для «сдерживания России»

Life.ruвчера в 19:42

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

Вести.Ruвчера в 18:38

США могут отрабатывать сценарий ограниченной ядерной войны с РФ

News.ru05:45

Пентагон назвал целью ядерного арсенала США сдерживание России

Известиявчера в 18:25

Трахтенберг рассказал, как ядерное оружие США сдержит Россию

Газета.Ruвчера в 17:58
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Происшествия

В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе

По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»

Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза.
Обновлено в 04:43
Энергетика

DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (входит в концерн BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна группе LetterOne (L1, управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте объединенной компании.
Обновлено в 06:22
Культура

Звезда «Игры престолов» вышла замуж

Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
Обновлено в 05:40
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Политика

В штабе Зеленского рассказали об идее провести дебаты на стадионе

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали, как родилась идея провести дебаты с действующим лидером Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 03:03
Политика

Курившего марихуану депутата Резника хотят лишить мандата

Депутат ЗакСа Петербурга Андрей Анохин намерен добиться того, чтобы у его коллеги Максима Резника отобрали мандат.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Футбол

Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» должен верить в свои силы»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк призвал команду верить в успех в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Обновлено в 03:39
Общество

Россияне стали продавать дачи из-за налога

Россияне начали массово продавать загородные дачи и дома, об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость»; по мнению экспертов, это происходит из-за нового налога, который гражданам вскоре придется уплачивать из-за «дачной амнистии».
Обновлено в 07:05
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Интернет

Эксперты назвали Google Chrome самым популярным браузером в мире

Google Chrome сохраняет за собой статус наиболее востребованного браузера среди пользователей персональных компьютеров и мобильных устройств.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Девять человек пострадали при столкновении машин в Калужской области

Девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в ДТП в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГИБДД России.
Обновлено в 07:23
Политика

«Только граница». Зеленский рассказал, чего общего у России и Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что после «аннексии» Крыма и «агрессии» в Донбассе у России и Украины из общего осталась только государственная граница протяженностью в 2295 километров и 400 метров.
Обновлено в 07:27
Политика

Виктория Нуланд требует новых санкций против России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Министр юстиции Кипра покидает пост из-за дела о серийном убийце

Министр юстиции Кипра Ионас Николау подал в отставку в связи с преступлениями местного серийного убийцы, в расследовании которых был допущен ряд ошибок.
Обновлено в 06:04
Политика

Путин уволил главу московского ГИБДД

Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В Москве четыре человека ранены из помпового ружья

Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь

Эксперт по вопросам информации при Госдуме Вадим Манукян призывает оставить, наконец, в покое Алсу и ее дочь.
Обновлено в 06:24
Гаджеты

Продажи смартфонов Huawei растут на фоне падения у Apple и Samsung

Лидерами на рынке остаются в основном пять компаний, среди которых Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и Oppo.
Обновлено в 06:44
Общество

Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
Игры

Capcom по ошибке удалила Denuvo из Resident Evil 2 Remake

В компании Capcom случайно опубликовали версию Resident Evil 2 Remake без защиты Denuvo.
Обновлено в 05:17
Политика

Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Политика

Советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс за пять лет

Украина сможет вернуть неподконтрольные части Донбасса за пять лет, заявил в интервью изданию «Апостроф» советник избранного украинского президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
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